Москва, 23 января, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Сбои в работе сервисов оператора связи «МегаФон» зафиксированы в ряде городов России 23 января. Об этом сообщает портал мониторинга работы интернет-ресурсов Downdetector.

Вышка сотовой связи

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Ставрополя и Казани. Самой распространённой проблемой является отсутствие мобильного интернета. 28% жалоб касаются мобильной связи, 5% жалоб — сбоев в работе проводной связи.

Представители «МегаФона» на официальной странице в социальной сети Twitter просят пользователей сообщать о сбоях в службу технической поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января в России также зафиксированы сбои в работе других операторов связи, включая МТС, «Билайн», «Ростелеком» и Tele 2.