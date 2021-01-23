Вашингтон, 23 января, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Рекомендации по вакцинации от COVID-19 изменил без объявления Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), разрешив пациентам проводить прививку разными вакцинами, однако предупредив, что последствия такого смешивания не изучены. Об этом 23 января сообщает New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По данным издания, на сайте CDC новые рекомендации появились 21 января, однако без особого уведомления. По новым рекомендациям, в «исключительных ситуациях» пациенты смогут изменить один одобренный в США препарат на другой в промежуток между двумя дозами вакцины.

Также в CDC допустили увеличение перерыва между приемами доз до шести недель, в случае невозможности введения второй дозы вакцины раньше, и подчеркнули, что безопасность и эффективность смешивания препаратов не изучены.

«Намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах», — заявил по этому поводу представитель CDC Кристен Нордланд.

Как сообщало ИА REGNUM, в США на сегодняшний день выявлено в общей сложности за всё время пандемии 24 818 779 носителей коронавируса.