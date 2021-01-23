Сент-Луис, США, 23 января, 2021, 08:53 — ИА Регнум. У пациентов с заболеваниями верхних отделов желудочного-кишечного тракта организм может быть более уязвим для коронавируса. Об этом 23 января сообщает журнал Gastroenterology со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Больной COVID-19

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В публикации уточняется, что до того попадание SARS-CoV-2 в продукты питания не считалось опасным, так как желудочная кислота способна нейтрализовать вирус.

В то же время указывается, что у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью кислота попадает обратно в пищевод. Как отмечают исследователи, в результате вызванных данным заболеванием изменений могут появиться клетки, напоминающие клетки кишечника, имеющие рецепторы и способные связываться с коронавирусом.

Напомним, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают 10−20% взрослых, она характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка. Также данное заболевание часто встречается у младенцев, которые обычно страдают им сразу после рождения.