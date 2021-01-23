Киев, 23 января, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Украине срочно необходимо отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией. Об этом 22 января заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», видео которого было опубликовано на канале «Shuster online» в видеохостинге YouTube.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Витренко рассказал, что до его прихода на должность директора компании НАК «Нафтогаз Украина «критически» зависела от российского газа.

«При господине [Юрие] Бойко (экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2010−2012 годы), экс-министр топлива и энергетики Украины (2006−2007 и 2010 годы — ред.) объёмы [газа], который мы получали с Европы были… капли и мы критически зависели от Газпрома. Как только мы пришли в 2014 году мы за считанные месяцы сделали так, чтоб соответственно мы получали достаточно объемов газа с Европы и не зависели от Газпрома. После этого мы еще победили Газпром в Стокгольмском арбитраже, поэтому мы сейчас Газпром не боимся. Мы знаем, как его побеждать», — отметил чиновник.

По мнению исполняющего обязанности министра энергетики, Украине срочно необходимо отсоединяться от энергетической системы Белоруссии и Российской Федерации, что по словам Витренко, будет одной из главных его задач.

«Но насчет электроэнергии… Нам нужно срочно, срочно (!) отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и с РФ, объединяться с европейской энергосистемой и это как раз будет моей одной из главных задач, чтоб мы были частью Европы, нормального рынка, где нет своеволия монополистов… И это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность — это национальная безопасность», — заключил он.

Читайте также: Украинский чиновник назвал «унизительными» субсидии на коммуналку

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что ситуация, при которой большая часть населения страны получают субсидии на оплату услуг ЖКХ является ненормальной, а сами субсидии «бьют по достоинству» граждан государства.

Читайте также: На Украине заявили об «угнетающих достоинство» субсидиях