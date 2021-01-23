Киев, , 03:41 — REGNUM Ситуация, из-за которой большинство граждан Украины живут на субсидии, является ненормальной, заявил 22 января на пресс-конференции исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, получение гражданами субсидий приводит к тому, что они начинают чувствовать себя бедными, и это «угнетает их достоинство».

«А у нас «революция достоинства» была в 2014 году, понимаете?» — отметил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2020 года украинцам установили рекордную в истории страны цену на газ — 8 800 гривен ($310) за тысячу кубометров. После государственного переворота (так называемой «революции достоинства», о которой говорит Витренко) тарифы на услуги ЖКХ на Украине увеличились в 6−12 раз.

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Протесты граждан в связи с повышением тарифов на Украине стали называть «тарифной революцией». Оппозиционные политические силы убеждены, что повышение тарифов вызовет политический кризис на Украине, который может в скором времени обернуться отставкой правительства.

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