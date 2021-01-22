Загреб, 23 января, 2021, 00:58 — ИА Регнум. В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 4863 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 22 января.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Дубровник, Хорватия

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К аппаратам ИВЛ подключены 136 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3321.

В Хорватии 227 969 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 21 января в Хорватии было подтверждено 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 27 смертельных случаев.