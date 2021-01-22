Любляна, 23 января, 2021, 00:30 — ИА Регнум. В Словении за последние 24 часа было подтверждено 1439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек скончались. 182 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 22 января.

(сс) Pritlicjelevo Врач в защитном костюме в больнице Словении

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С 22 января в Словении открываются горнолыжные курорты в большей части страны, но при наличии отрицательного теста на коронавирус. На следующей неделе начнутся очные занятия в первых трех классах начальной школы, откроются библиотеки, музеи и галереи, такие виды услуг, как парикмахерские, а также магазины детских товаров.

В Словении около 155 745 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3309 смертельных случаев.