Анкара, 23 января, 2021, 00:37 — ИА Регнум. В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 163 142 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 5967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 149 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 22 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 418 472, смертельных случаев — до 24 789.

На заседании научного совета Турции 22 января сообщили, что поставки вакцин будут продолжены в рамках плана, согласно которому прививание населения будет происходить непрерывно. По словам участников заседания, ожидается, что на следующей неделе в страну прибудет еще 10 миллионов доз помимо трех миллионов доз китайской вакцины Sinovac.