Лондон, 22 января, 2021, 20:56 — ИА Регнум. «Британский» штамм коронавируса более смертоносен, чем обычный SARS-CoV-2, заявил 22 января на брифинге премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Великобритании

По представленным Джонсоном данным, при заражении обычным вариантом коронавируса из тысячи умирают около 10 человек, а в случае «британского» штамма смертность на тысячу зараженных доходит до 13−14.

При этом Джонсон вновь заявил, что Британия сейчас вышла на первое место в мире по суточной смертности от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии продолжает ужесточать карантинные меры и штрафы за их нарушения.