Вашингтон, 22 января, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Основатель Microsoft Билл Гейтс получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил 22 января в своём микроблоге в Twitter.

Цитата twitter.com @BillGates Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

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»Одно из преимуществ 65-летнего возраста — это то, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно», — написал он.

Гейтс выразил благодарность учёным, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и медицинским работникам, которые сделали вакцинацию от коронавируса возможной. При этом миллиардер не стал уточнять, какую именно вакцину он получил.