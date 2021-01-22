Киев, 22 января, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В рамках расследования дела о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове в настоящий момент задержаны 4 человека, заявил в эфире украинского телевидения вечером 22 января советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

Npu.gov.ua Дом престарелых в Харькове после пожара

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове — трансляция»

Советник главы МВД уточнил, что среди задержанных — владелец дома, где устроили нелегальный пансионат, арендатор дома и его жена, которая занималась этой деятельностью, а также администратор заведения.

«Им инкриминируется нарушение пожарных условий и правил с тяжелыми последствиями, до 8 лет заключения», — сказал он.

Мартыненко подчеркнул, что сейчас проводятся комплексные экспертизы, согласно которым будет установлена причина пожара и виновники.

«Процесс расследования продолжается», — сказал советник главы МВД.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 21 января в Харькове случился пожар в доме престарелых, в ходе которого погибли 15 человек. Еще несколько человек находятся в больницах города с ожогами разной степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что дом престарелых работал нелегально и более того, само здание нигде в документах не учтено.

Сегодня место трагедии посетил президент Владимир Зеленский. Он призвал учитывать этот «трагический кейс» и сделать всё для решения и предотвращения подобных ситуаций — в частности, создать на Украине рынок «справедливых социальных услуг».