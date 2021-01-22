Киев, , 16:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать в стране «рынок справедливых социальных услуг».

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове – трансляция»

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Харьков сегодня, 22 января, в рамках которой ознакомился с обстоятельствами пожара, который произошел накануне в нелегальном доме престарелых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский призвал учитывать этот «трагический кейс» (от английского слова «case» — случай — ИА REGNUM) и сделать всё для решения и предотвращения подобных ситуаций.

«Просто решить харьковскую ситуацию недостаточно. Мы не знаем, сколько таких объектов в стране. Поэтому будут законодательные инициативы, поскольку люди должны получать нормальные, качественные услуги», — заявил президент.

Он отметил, что на этом рынке должны быть представлены как частные услуги, так и государственные.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 21 января в Харькове случился пожар в доме престарелых, в ходе которого погибли 15 человек. Еще несколько человек находятся в больницах города с ожогами разной степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что дом престарелых работал нелегально и более того, само здание нигде в документах не учтено.

23 января на Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне.