Вашингтон, 22 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Через день после инаугурации президента США Джо Байдена, во время которой было арестовано всего несколько человек, более 15 тысяч солдат Национальной гвардии США покидают Вашингтон. Об этом 22 января сообщает The Plain Dealer.

(сс) The National Guard Солдаты Национальной гвардии США в Вашингтоне

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Представители Национальной гвардии сообщили, что из 26 тысяч гвардейских военнослужащих, направленных в округ Колумбия для обеспечения безопасности, только 10 600 останутся на службе.

Тем временем The Washington Post и Politico написали, что сотни гвардейцев были вытеснены из здания Капитолия, где они отдыхали, и передислоцированы в близлежащий амбар. Фотографии войск в гараже вызвали возмущение законодателей.

Сенатор Ладда Дакуорт, ветеран войны в Ираке, написала в твиттер: «Только что сделала пару звонков и получила информацию, что полиция Капитолия извиняется перед гвардейцами и сегодня вечером их пустят обратно в здание Капитолия».Сенатор добавила, что продолжит проверки, дабы убедиться, что обещание будет выполнено.

Напомним, что после протестов в Капитолии 6 января государство выделило дополнительные средства на обеспечение безопасности и поставило по всему городу солдат. Гвардия должна была охранять Капитолий, памятники, входы в метро и периметр центрального округа, который был в основном заблокирован на несколько дней, вплоть до инаугурации 20 января.