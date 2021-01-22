Киев, 22 января, 2021, 16:47 — ИА Регнум. По итогам 2020 года промышленное производство на Украине сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом, сообщила 22 января государственная статистическая служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Ведомство отмечает, что итоговый результат был серьезно «смягчен» благодаря показателям декабря — в последний месяц 2020 года, впервые с осени 2019 года, объемы промпроизводства показали рост на 4,8% (по сравнению с декабрем 2019 г.).

ИА REGNUM напоминает, что на Украине еще в ноябре 2020 года нехитрым трюком «замедлили» падение промпроизводства. Украинские СМИ объясняли, что низкий уровень падения в ноябре (0,3%) объясняется исключительно статистическим «фокусом» — ноябрь 2019 года стал первым месяцем обвального падения, когда объемы промышленности упали на 7,5%.