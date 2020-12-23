Киев, , 18:13 — REGNUM Объемы промышленного производства на Украине в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились всего на 0,3%, сообщила 23 декабря украинская государственной служба статистики.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно источнику, в целом за январь-ноябрь 2020 по сравнению с январем-ноябрем прошлого года промпроизводство на Украине сократилось на 6,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Украинские СМИ объясняют, что низкий уровень падения в ноябре объясняется исключительно статистическим «фокусом» — ноябрь 2019 года стал первым месяцем обвального падения, когда объемы промышленности упали на 7,5%. Эффект низкой базы сравнения дает относительно невысокие цифры падения сейчас, о каком-либо восстановлении промышленности речи не идет, подчеркивает пресса. Показатели предыдущих месяцев разительно отличаются — в октябре было зафиксировано падение промышленности на 5%, в сентябре — на 4,4%, августе — 5,3%, июле — 4,2%, июне — 5,6%, мае — 12,2% и апреле — 16,2%.