Белград, 22 января, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что после прививки вакциной от COVID-19 «Спутник V» чувствует себя прекрасно.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Так, в эфире национального телевидения Джерлек в ответ на вопрос, как он себя чувствует после сделанной ему прививки, он с улыбкой ответил на русском языке: «Очень хорошо».

По его словам, больше всего граждане Сербии просят именно российскую вакцину «Спутник V», скоро ожидается поставка 250 тыс. доз.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сербии стартовала массовая иммунизация населения от коронавируса, в ходе которой 80% жителей страны будут привиты разными препаратами. В число таковых входят американо-германская вакцина Pfizer и BioNTech, российская «Спутник V» и китайская Sinopharm.

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