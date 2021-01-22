Кишинёв, 22 января, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Русский язык — не просто «язык межнационального общения», он— язык высокой культуры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 января, комментируя решение Конституционного суда Молдавии.

Aurelian Sandulescu Молдавский флаг

Как сообщалось ранее, суд призналнезаконным правовой акт, предусматривающийдля русского языкастатус«языка межнационального общения«. Лидер партии социалистов Молдавии экс-президент страны Игорь Додон раскритиковал это решение и пообещал оспорить его.

« Когда я читаю сообщения о запретах в отношении русского языка на пространстве бывшего СССР, прежде всего испытываю гордость за него — как боятся его супостаты!

Наш язык действительно велик и могуч; он, конечно, не просто «язык межнационального общения», он язык высокой культуры, глубоких и жизненно необходимых людям мировоззренческих смыслов, язык важных научных и инженерных знаний. Очень много есть во всех этих сферах того, что можно почерпнуть только через русский язык.

Нормальные люди, люди культуры, это понимают. Это поняло, например, новое руководство Киргизии, сохранившее его должный статус в своей стране. Оно сделало это как жест в отношении России? Ничего подобного! Новый президент Киргизии сохраняет для своих соотечественников возможность простого доступа к большим знаниям, к хорошей работе в России и на предприятиях с российским участием в Киргизии. И этот доступ не в ущерб родному языку — он ему в дополнение!

Ненормальные люди пытаются запретами бороться с русским языком. Флаг, как говорится, им в руки! Уточню только, что это — американский, (румынский, немецкий, французский, какой угодно), но не их национальный флаг. Насильно национальное самосознание не воспитаешь — вбить в головы можно только шовинизм. Вот его и вбивают. Теперь — и в Молдавии.