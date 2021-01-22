Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге, врач-эпидемиолог Анна Сталевская ответила на самые распространенные вопросы граждан о вакцинации от COVID-19.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Врач-эпидемиолог ответила на самые популярные вопросы о вакцинации

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На один из самых главных вопросов о вакцине — как подготовиться к прививке, врач ответила лаконично — перед вакцинацией от коронавирусной инфекции никаких особых правил придерживаться не нужно.

«При наличии хронических заболеваний рекомендуется предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом», — отметила она.

На вопрос, стоит ли вакцинировать тем, кто уже переболел коронавирусом, Анна Сталевская ответила, что согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, переболевшим COVID-19 проведение вакцинации возможно не ранее шести месяцев после перенесенного заболевания.

Также перед вакцинацией многих интересует, какие побочные проявления могут появиться после того, как была поставлена прививка. Так, в некоторых случаях ожидается, что побочные проявления бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и исчезают в течение трех последующих дней.

«Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции», — отметила эксперт.

В таких случаях рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при повышении температуры после вакцинации.

«Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», — пояснила врач.

В случае, если человек, прошедший первый этап вакцинации, заразится коронавирусом в период 21 дня перед второй дозой вакцины, Сталевская указала, что если организм успевает выработать защитные антитела, то заболевание должно протекать в более легкой форме.

«Нужно ли вводить второй компонент вакцины, если человек все же переболел коронавирусом между введениями? Такой человек будет оцениваться как переболевший COVID-19, а значит проведение вакцинации возможно не ранее шести месяцев. Если человек между вакцинациями заболел другим инфекционным заболеванием, например ОРВИ, то вторую прививку следует сделать не через 21 день после первой, а спустя две недели после выздоровления. Если это был все-таки COVID-19, то от введения второго компонента вакцины сразу после болезни нужно воздержаться», — объяснила Сталевская.

Поэтому после первой прививки до второго этапа вакцинации нужно минимизировать контакты с людьми и соблюдать все профилактические меры. Иммунитет вырабатывается постепенно, поэтому между двумя этапами человек не защищен, уязвим, и может заболеть коронавирусом.

Что касается СИЗ, которые некоторые люди планирует выбросить после вакцинации, то врач рекомендует пока не спешить избавляться от масок.

«Пока что нельзя исключать, что привитый или переболевший человек является полностью безопасным для окружающих как возможный источник инфекции. В связи с этим следует придерживаться установленных правил использования средств индивидуальной защиты даже после вакцинации или перенесенного заболевания», — пояснила она.