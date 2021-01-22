Москва, 22 января, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Высылка российского дипломата из Албании является провокацией, которая направлена на ухудшение отношений двух стран. Об этом 22 января заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Les Haines Флаг Албании

«Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — приводит РИА Новости его слова в ответ на просьбу прокомментировать высылку из Тираны дипломата РФ.

Также Грушко подчеркнул, что один из неотменяемых принципов в дипломатии является взаимность.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января власти Албании объявили персоной «нон грата» одного из российских дипломатов якобы «из-за нарушения антикоронавирусных мер».