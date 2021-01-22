Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На петербургском Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) из цеха вывели корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв» проекта 12 700 «Александрит». Об этом ИА REGNUM 22 января сообщили на предприятии.

Средне-Невский завод Корабль ПМО «Пётр Ильичёв»

К концу 2020 года специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами.

«Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха», — объяснили на заводе.

Теперь предстоит установить второй ярус надстройки тральщика, смонтировать башенно-мачтовое устройство, антенны и общекорабельные системы. Спуск корабля на воду запланирован на февраль 2021 года.

Корабль ПМО «Пётр Ильичёв» был заложен в июле 2018 года. Он стал шестым кораблём линейки проекта 12 700 «Александрит», строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре находятся на верфи в разной степени готовности.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, что на 20% легче металлического.