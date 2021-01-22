Афины , 22 января, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, вступивший недавно в должность, сам является частью политики, которая породила феномен Дональда Трампа. Об этом сообщил 22 января в соцсети Twitter Янис Варуфакис, экс-министр финансов Греции, основатель партии «Европейский реалистический фронт неповиновения».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

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Варуфакис рассматривает Байдена как представителя правящего класса, который «подпитывал трампизм» ‑ и смертельно хочет продолжать делать это, «удваивая социализм для себя и строгую экономию для остальных».

Греческий политик подчеркивает, что с нетерпением ожидает опровержений своей позиции.