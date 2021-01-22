Курск, 22 января, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Курской области открыта запись населения на вакцинацию от коронавируса во всех поликлиниках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Mos.ru Очередь на вакцинацию от коронавируса

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На горячей линии «122» куряне могут уточнить номер телефона медицинского учреждения, к которому они прикреплены, и уже по нему записаться на вакцинацию. Горячая линия о вакцинации работает и в Курском кожвендиспансере. Там можно задать вопросы о правилах вакцинации и возможных побочных эффектах. Линия работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.

С 31 января на сайте госуслуг появится отдельная специализированная форма для записи на вакцинацию. Тогда же станет доступна запись на прививку через «Официальный портал записи на прием к врачу Курской области».