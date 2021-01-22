Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции позволит прервать цепочку распространения заболевания и сведёт на нет всю эпидемию. Об этом ИА REGNUM заявила главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

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По ее словам, вакцинация конкретного человека позволит снизить риск заболевания у него, или, в единичных случаях, если заболевание всё-таки развивается, перенести его существенно легче, чем без иммунизации.

«Когда вакцинируется большое количество людей, то, конечно, снижается риск заболевания в целом в этом сообществе, снижается риск передачи вируса от одного человека к другому. Таким образом, прерывается цепочка заражения, а сам эпидемиологический процесс сходит на нет, — пояснила собеседница агентства.

Поэтому вакцинация очень важна как для отдельных людей, так и для общества в целом, подытожила Татьяна Тюрина.

Напомним, в настоящий момент в Ленобласти развернуто 25 пунктов вакцинации населения, а также работают семь мобильных бригад, которые выезжают на предприятия. Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению региона, в настоящий момент в регионе вакцинировано 3112 человек, из них два этапа прививки прошли 279 жителей.