Москва, 22 января, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний объявила тендер на обязательное государственное страхование здоровья и жизни сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. На эти цели планируется потратить свыше 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Победителя открытого конкурса определят после 26 февраля 2021 года. Максимальная цена контракта — 1 318 467 800 рублей.

В проекте контракта уточняется, что страховать будут жизнь и здоровье работников на период до 31 декабря 2021 года. Выгодоприобретателями по договору страхования являются застрахованные лица, а в случае гибели такого лица его близкие родственники. Размер выплаты зависит от тяжести травмы. Если застрахованный сотрудник погибнет в период прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, то размер страховой суммы составит 2 752 451 рубль 64 копейки. Если же в этот период сотрудник получит инвалидность, то выплаты варьируются следующим образом: первая группа — 2 064 338 рублей 74 копейки, вторая группа — 1 376 225 рублей 82 копейки, третья группа — 688 112 рублей 92 копейки.

Финансирование закупки осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Всего планируется застраховать 216 050 сотрудников, из которых действующие — 200 550 человек, а 15 500 — это граждане, со дня увольнения со службы которых прошло не более одного года.