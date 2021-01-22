Вашингтон, 22 января, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Палату представителей США внесены статьи импичмента президенту страны Джозефу Байдену. Проект соответствующей резолюции внесла член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (член Республиканской партии от штата Джорджия), сообщает The Hill.

Whitehouse.gov Джозеф Байден

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Как заявила сама политик, это было сделано на следующий день после инаугурации избранного главы Белого дома, которая состоялась 20 января.

В своем заявлении, Грин обвиняет Байдена в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента, в частности в том, что он позволил своему сыну Хантеру войти в совет директоров украинской энергетической компании.

«Президент Джо Байден непригоден для того, чтобы занимать пост президента», — уверена Грин.

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По её мнению, Байден «продемонстрировал, что он сделает всё возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний».

https://twitter.com/RepMTG/status/1352368778731020288

Кроме того, по мнению конгрессвумен, американский лидер злоупотреблял властью, когда позволил своему сыну «тянуть деньги из крупнейших врагов Соединенных Штатов — России и Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Обвинительное заключение по отстранению от власти нынешнего главы Белого дома по статье о подстрекательстве к мятежу подписала спикер законодательного органа член Демократической партии Нэнси Пелоси.