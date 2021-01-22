Новосибирск, 22 января, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Министерство культуры России поддержало инициативу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022—2023 гг. звание «Новогодняя столица России». Об этом сообщает региональное правительство.

Novo-sibirsk.ru Новогодний Новосибирск

Новосибирские власти считают, что присвоение Новосибирску этого звания в преддверии проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 г. позволит привлечь к региону больше внимания на федеральном уровне.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Подготовка к Молодёжному чемпионату мира — событию, ради которого мы сейчас строим сразу нескольких знаковых объектов, — вошла в активную фазу и будет только набирать обороты. И это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь — для новосибирцев. Так как, по календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы, мы предложили сделать Новосибирск в 2023 году новогодней столицей России. Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача — подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе — как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим».

Андрей Травников поручил новосибирскому министерству культуры совместно с мэрией Новосибирска разработать подробный план мероприятий по подготовке к проведению празднований в статусе новогодней столицы России.