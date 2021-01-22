Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Суточная госпитализация больных с коронавирусом и пневмонией в Петербурге за неделю снизилась почти на 10%. Из-за этого в городе свободна рекордная, за время второй волны пандемии, доля коронавирусных коек — почти 27%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор региона Александр Беглов.

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«Ограничительные меры дали свой результат. Наметилась тенденция к снижению темпов распространения коронавируса. Общее количество пациентов с ковидом в стационарах и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%», — сказал он.

В то же время власти Санкт-Петербурга не спешат делать выводы об отступлении эпидемии.

«Медики считают это продолжением эффекта длительных новогодних праздников. Если эта тенденция продолжится ещё около двух недель, то можно будет говорить о спаде заболеваемости», — сказал Александр Беглов.

В настоящее время больных с ковидом и пневмонией в Петербурге принимают 17 городских и восемь федеральных стационаров.

Напомним, за 20 января в городе было зафиксировано 3112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.