Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Петербурге количество граждан, получивших вакцину от коронавируса, достигло 30 159 человек. Из них 5367 человек полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации

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Как сообщили в Смольном, за последние сутки первую прививку сделали 2660 человек, вторую — 381 человек.

Напомним, 21 января в Петербург поступила крупнейшая с начала прививочной кампании партия вакцины «Спутник V» — 62 550 доз. Нарастающим итогом город получил 105 242 комплекта вакцины.

Вакцинацию в приоритетном порядке проходят не только медики, социальные работники и педагоги, сотрудники силовых структур, но и представители СМИ и горожане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

«В настоящее время первой инъекцией привились более 30 тысяч человек, каждый третий из которых старше 60 лет», — подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Из числа 30 159 петербуржцев, получившихся первую дозу вакцины, 4421 медик, 3638 учителей, 827 социальных работников, 601 сотрудник силовых структур, 10 501 человек старше 60 лет.

В городе работают 70 пунктов вакцинации во всех районах города. В ближайшие дни планируется открыть еще 50 пунктов