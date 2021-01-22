Благовещенск, 22 января, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Врачи в Амурской области, уже привившиеся от коронавируса, уверены, что единственным методом профилактики опасного заболевания является вакцинация. Практически в один голос медики говорят: «Лучше привиться, чем переболеть».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, врач приёмного отделения инфекционного госпиталя ГКБ Благовещенска Ольга Максимова сделала прививку ещё в октябре. Побочных эффектов не ощутила. Врач, опираясь на опыт работы с больными COVID-19, рекомендовала всем прививаться.

«Лучше привиться, чем переболеть. Многие болеют очень тяжело. Достаточно долго выходят из этого состояния. Поэтому привиться — это минимальный риск для человека», — цитирует Ольгу Максимову пресс-служба правительства Приамурья.

Коллегу поддержала работающая в «красной зоне» заведующая приёмного отделения инфекционного отделения ГКБ Благовещенска Янна Медведева, которая также вакцинировалась в октябре, но у неё было незначительное повышение температуры после прививки.

«Советую всем привиться, так как вижу, что происходит в «красной зоне». Лучше привиться, чем заболеть», — сказала Янна Медведева.

А вот другой инфекционист не смог уберечься от COVID-19 и, переболев, он считает вакцинацию единственным действенным методом профилактики.

«Перенёс достаточно тяжело: 43 дня был на больничном. Будь у меня возможность привиться до заболевания, я бы это сделал 100%. Вакцинация — это единственный метод профилактики коронавирусной инфекции. Поэтому я рекомендую привиться всем, у кого нет противопоказаний», — сказал руководитель инфекционного госпиталя ГКБ Благовещенска Виктор Бардов.

Как сообщало ИА REGNUM, только вакцинация спасёт человечество от распространения опасного коронавируса. Российская вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна, заявила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.