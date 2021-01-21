Афины , 22 января, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Разрешение о въезде на территорию Греции до 500 граждан России в неделю было продлено властями республики до 8 февраля. Об этом говорится в опубликованном 21 января греческом правительственном вестнике.

Греция

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Согласно принятому совместному межминистерскому постановлению, действовавшее для российских граждан решение о въезде, срок действия которого истекает 21 января, «продлевается с 22 января 2021 года до 06:00 8 февраля 2021 года». Обязательным условием для прибывающих является наличие при въезде ваучера с подтверждением брони на номер в гостинице и отрицательного теста на коронавирус, полученного не ранее 72 часов до прибытия в Грецию. Прибытие в страну, как и прежде, разрешается только воздушным путём.

За день до прибытия в страну российским гражданам также необходимо заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr — наличие этих данных будет при посадке проверять авиакомпания. При нарушении этого правила она должна будет репатриировать пассажира за свой счёт.

Напомним, что в настоящее время въезд на территорию Греции разрешён только отдельным категориям пассажиров, в числе которых граждане Греции, владельцы вида на жительство и некоторым другие категории по специальному разрешению властей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), за последние сутки в стране было выявлено 516 носителей коронавируса, а общее число заразившихся достигло 149 973. Умерли в Греции 5545 человек с диагнозом COVID-19.