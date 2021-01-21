Менло-Парк, США, 21 января, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Facebook передала решение вопроса о дальнейшей судьбе заблокированного аккаунта экс-президента США Дональда Трампа независимому надзорному совету. Об этом сообщила 21 января пресс-служба компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

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В руководстве Facebook отметили, что считают блокировку аккаунта экс-главы Белого дома верным решением, но с учётом его общественной значимости «считают необходимым, чтобы комиссия оценила его и пришла к собственному независимому заключению о том, следует ли сохранять блокировку».

Отмечается, что до рассмотрения вопроса комиссией доступ Дональда Трампа к его учетной записи останется заблокирован.

Напомним, надзорный совет был создан в минувшем году руководством Facebook в качестве регулятора для решения спорных вопросов, касающихся контента в социальной сети, с участием независимых экспертов.