Рим, 21 января, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Задержка компанией Pfizer поставок вакцины от коронавируса в Италию может привести к срыву повторной вакцинации, с таким заявлением выступили руководители экспертной группы Gimbe в четверг, 21 января.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer от коронавируса

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Сейчас власти регионов вынуждены замедлять проведение вакцинации, чтобы быть уверенными, что всем, кому сделали первую прививку, можно будет сделать и вторую, отметили также эксперты.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.