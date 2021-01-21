Иерусалим, 21 января, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Израиле нет ни одного случая заболевания гриппом, заявила изданию Jerusalem Post 21 января доктор Галия Баркай, директор отделения детских инфекционных заболеваний Медицинского центра «Шеба».

(сс) Daniel Arauz В медицинской маске

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»Дело не только в том, что у нас гораздо меньше гриппа, мы его вообще не видим», — говорит Баркай.

Сезон гриппа в Израиле обычно начинается в ноябре.

Это очень, очень необычно, считает Баркай, отмечая также, что это понятно.

«Мы знаем, что основным путем распространения инфекции являются люди, передающие вирус друг другу через дыхание и кашель, — говорит Баркай. — Поскольку мы носим маски и применяем меры социального дистанцирования, а люди сейчас остаются в своих домах из-за изоляции, у нас меньше взаимодействия и меньше способов заразиться».

Тем не менее коронавирус продолжает распространяться по всей стране. 21 января министерство здравоохранения сообщило о более чем 8000 новых случаях заражения — 9% тестов оказались положительными. Баркай уверяет, что коронавирус гораздо более заразен, чем грипп. Кроме того, грипп часто распространяется между людьми, переезжающими из одной страны в другую, а поездки также сократились во время пандемии.

Баркай сказала, что такое же явление наблюдается во всем мире. Всемирная организация здравоохранения, основываясь на данных глобального эпиднадзора, собранных в конце декабря, заявила, что активность гриппа в Северном полушарии так же низка, как и в обычное лето. При том, что грипп — это «зимний» вирус.