Святее папы Римского: Байден метит в исключительные католики
Вашингтон, 22 января, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Слово новоизбранного американского президента Джо Байдена, публично заявившего о своем католичестве, начинает значить для некоторых католиков слишком много. Не затмит ли персона «наихристианнейшего» Джо Байдена фигуру самого римского предстоятеля, задает вопрос редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
У предыдущего американского президента Дональда Трампа с Ватиканом откровенно не складывались дела. Если Святой престол старался наладить отношения с Китаем, то прямолинейный как шпала Трамп видел в этом подкоп под свою политику торговых войн с Китаем.
Теперь же, с приходом президента-католика Байдена, ожидается пересмотр Вашингтоном не только трамповского наследия в отношениях с Китаем, но и, разумеется, каких-то движений в религиозной жизни страны, раз уж Байден так интенсивно и откровенно использовал религиозную риторику в своей предвыборной кампании. Но не станут ли уже начавшиеся в США восхваления Байдена за его особую приверженность католицизму препятствием на этом пути? Читайте статью Станислава Стремидловского «Станет ли Джо Байден третьим папой Римским?».