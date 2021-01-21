Москва, 21 января, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Решение президента США Джозефа Байдена подписать указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 21 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

"А на подходе караваны гватемальских эмигрантов. Вот оно им надо?», — задаётся вопросом Анна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Трамп обещал построить какое-то количество стены на границе и сделал это. Теперь люди ждут, будет ли Байден разбирать уже построенный участок ограждения.

«Молодец Трамп — сколько обещал построить, столько и построил! Посмотрим, как будет Байден исполнять свои обещания», — пишет Виталий Ф.

Некоторые комментаторы заявили о том, что единственное, что спровоцирует остановка строительства стены, станет увеличение наркотрафика через границу Мексики и Соединённых Штатов.

«Наркотрафик конечно пострадал с Трампом. Демократы восстанавливают утраченные пути дохода. Ещё и мусульманами страну решил наполнить. Короче весело будет. Французский сценарий можно ожидать», — написал Sergey N.

Часть граждан пришла к мнению, что теперь США оказалась в ситуации, когда на возведение стены на границе было потрачено огромное количество денег, а теперь она стала попросту не нужна.

«Туда денег угроблено в десять раз больше, чем на «Северный поток — 2». Но американцы не парятся, волосы на голове не рвут. Да и украинские почитатели града на холме, скромно молчат», — поделился Вячеслав Ш.

Напомним, 21 января президент США Джозеф Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой.