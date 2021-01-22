В произошедшем в Харькове (Украина) 21 января пожаре погибли 15 человек, пять пострадали. Президент Владимир Зеленский поручил главе МВД лично проконтролировать расследование. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Пожар. Иван Шилов ИА REGNUM

18:43 21.01.2021 В связи с пожаром в доме престарелых в Харькове возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.

18:48 21.01.2021 Инцидент произошел в Харькове, на улице Нижняя Гиевская в двухэтажном строении, переоборудованном под дом престарелых. СМИ сообщают, что организация работала нелегально.

18:49 21.01.2021 Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию для расследования причин пожара.

18:51 21.01.2021 Дом престарелых в Харькове, в котором во время пожара погибли 15 постояльцев, был полностью нелегальным, 21 января заявил директор департамента соцзащиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага. Об этом:Загоревшийся дом престарелых в Харькове работал нелегально

18:51 21.01.2021 В ходе тушения пожара спасены 9 человек, все они отправлены в больницу.

18:54 21.01.2021 Пожар в доме престарелых в Харькове. Источник: mvs.gov.ua

18:58 21.01.2021 Пансионат для престарелых в Харькове, где произошел пожар, был нелегальным, заявил в эфире телевидения вечером 21 января и.о. главы города Игорь Терехов. Он отметил, что в сгоревшем здании, по документам, работал некий реабилитационный центр. «Я посмотрел свидетельство о праве собственности на этот объект и посмотрел на тот объект, который здесь функционировал… совершенно точно говорю, что он нелегален», — отметил и.о. мэра Харькова. Также он пообещал, что в течение «одной-двух недель» власти Харькова обнаружат все такие незаконные объекты на территории города. Читайте также: Сгоревший дом престарелых в Харькове оказался нелегальным

18:58 21.01.2021 Срочное заседание украинского правительства состоится 21 января из-за пожара в доме престарелых в Харькове, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займётся выяснением причин трагедии». Читайте подробнее: Правительство Украины созвано на срочное заседание из-за пожара в Харькове

19:04 21.01.2021 Силовики задержали и доставили в полицейский участок владельца и заведующего дома престарелых, который сегодня, 21 января, сгорел в Харькове. Согласно источнику, правоохранители проводят расследование в рамках открытого уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Отмечается, что виновникам пожара грозит от 3 до 8 лет заключения, но личность владельца не разглашается. Читайте также: Силовики задержали руководителей сгоревшего дома престарелых в Харькове

19:12 21.01.2021 Глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет, что вопрос о задержании владелицы дома престарелых в Харькове, где сегодня, 21 января, случился пожар, только решается, потому что она внезапно оказалась на больничном. Аваков заявил, что возле квартиры владелицы пансионата выставлены наряды полиции. По его словам, сейчас правоохранители проводят другие первоочередные следственные действия. «Полицейские допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан… Кроме того, три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают», — заявил министр. Он отметил, что окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Об этом: Пожар в доме престарелых в Харькове: владелица оказалась на больничном

19:28 21.01.2021 Пожарные ликвидируют пожар в доме престарелых. Источник: dsns.gov.ua.

19:37 21.01.2021 В доме престарелых в Харькове, где сегодня произошел пожар, не соблюдалась буквально «ни одна норма», заявил прессе вечером 21 января и.о. главы города Игорь Терехов. Он отметил, что в здании были решетки на окнах — «поэтому люди буквально задохнулись». «Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать всё, чтобы таких трагедий на территории города Харькова и Харьковской области впредь не повторилось», — заявил и.о. мэра. Он также отметил, что те чиновники, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести «жесточайшее наказание». Терехов подтвердил информацию, что в результате пожара погибло 15 человек, пять находятся в разных больницах Харькова и области с различными степенями тяжести ожогов. Читайте также: И.о. главы Харькова: В доме престарелых не соблюдалась «ни одна норма»

19:40 21.01.2021 Дом престарелых работал около года, перед этим здание сдавали в аренду баптистам и порностудии, сообщают украинские СМИ

19:49 21.01.2021 В Харькове, в связи с пожаром доме престарелых, объявлен однодневный траур.

20:09 21.01.2021 Пожарные на месте пожара в доме престарелых. Источник: npu.gov.ua

20:20 21.01.2021 Правительство Украины официально создало государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове. Соответствующее решение утверждено сегодня, 21 января, на экстренном заседании кабмина. По решению правительства, комиссию возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В состав комиссии входят представители кабмина, силовики и харьковские чиновники. Согласно источнику, официальной задачей комиссии является установка причин пожара в доме престарелых и наработка механизмов предотвращения подобных инцидентов в будущем. Читайте также: Правительство Украины назначило главного по расследованию пожара в Харькове

20:27 21.01.2021 Первое задымление в доме престарелых в Харькове изначально случилось в месте расположения газового счетчика, заявил на экстренном заседании правительства вечером 21 января глава национальной полиции Игорь Клименко. Силовик доложил, что в доме, где случился пожар, на сегодня планировался ремонт газового оборудования. Клименко также подтвердил информацию, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было соответствующих документов. На момент начала пожара в доме было около 30 человек, из них четыре человека из персонала, остальные — постояльцы заведения. Глава нацполиции отметил, что выводы не окончательные и расследование еще продолжается. Об этом: Полиция связала пожар в Харькове с ремонтом газового оборудования

20:31 21.01.2021 Пожар в доме престарелых в Харькове. Источник: npu.gov.ua

20:33 21.01.2021 22 января объявлено днем траура в городе Харькове — в связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам. Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов. Согласно тексту документа, в этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, должны быть отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования (из-за локдауна их в настоящий момент, в принципе, нет). Также состоялось внеочередное заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором утверждено решение о том, что главы районных администраций вместе с правоохранительными органами должны начать «тотальную проверку подобных объектов». Читайте также: В Харькове объявили день траура в паять о жертвах пожара

20:54 21.01.2021 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Источник: kmu.gov.ua

21:29 21.01.2021 Пожарные. Источник: npu.gov.ua

22:23 21.01.2021 Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту пожара в доме, где работал нелегальный дом престарелых, сообщила пресс-служба ведомства. В настоящий момент следователи начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками государственной спасательной службы Украины в Харьковской области. Сообщается, что уголовное производство начато по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность») Сейчас проводят следственные действия, в рамках которых проверяется информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками службы во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности. Отмечается, что ввиду значительного резонанса расследование находится на контроле руководства государственного бюро расследований. Подробности в материале: Государственное бюро расследований Украины завело дело по пожару в Харькове

22:34 21.01.2021 Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: president.gov.ua

22:48 21.01.2021 На месте пожара. Источник: npu.gov.ua

08:53 Президент Польши Анджей Дуда направил телеграмму с соболезнованиями президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с пожаром в нелегальном доме престарелых в Харькове. Там погибли не менее 15 человек. Читайте также: Дуда выразил соболезнования Киеву в связи с пожаром в доме престарелых

09:05 На Украине проверят работу всех домов престарелых и попытаются выявить незаконно работающие учреждения. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Читайте также: На Украине пройдут проверки в домах престарелых — минсоцполитики

09:53 Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что попытки отрегулировать деятельность домов престарелых встречают сопротивление со стороны заинтересованных лиц. Подробности в материале: Экс-министр соцполитики Украины: дома престарелых — огромный теневой бизнес

10:18 Полиция задержала четырёх человек, связанных с пожаром в харьковском доме престарелых. Читайте подробнее: Пожар в доме престарелых на Украине: задержаны четыре человека

10:27 Полиция на месте пожара. npu.gov.ua

11:40 Глава Совета Европы выразила соболезнования в связи с трагедией в харьковском доме престарелых и пожелала выздоровления пострадавшим. Об этом: Глава Совета Европы выразила соболезнования в связи с трагедией в Харькове

14:44 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков, на место сгоревшего дома престарелых. Об этом сообщила 22 января пресс-служба офиса президента Украины. Зеленский также объявил 23 января днём траура по людям, погибшим во время пожара. Читайте также: На Украине объявили траур по жертвам пожара в доме престарелых

14:50 Дом престарелых в Харькове после пожара. npu.gov.ua

15:46 Телеграм-канал «Харьков 1654» опубликовал видео с первыми минутами пожара. «Прибыли первые пожарные подразделения. Это видео вчера показывали президенту и министру внутренних дел. На момент прибытия пожарных — весь второй этаж был охвачен огнём и густым дымом», — говорится в сообщении канала.

16:10 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать в стране «рынок справедливых социальных услуг». Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Харьков сегодня, 22 января, в рамках которой ознакомился с обстоятельствами пожара, произошедшего накануне в нелегальном доме престарелых, передает корреспондент ИА REGNUM. Зеленский призвал учитывать этот «трагический кейс» (от английского слова «case» — случай, — прим. ИА REGNUM) и сделать всё для решения и предотвращения подобных ситуаций. «Просто решить харьковскую ситуацию недостаточно. Мы не знаем, сколько таких объектов в стране. Поэтому будут законодательные инициативы, поскольку люди должны получать нормальные, качественные услуги», — заявил президент. Он отметил, что на этом рынке должны быть представлены как частные услуги, так и государственные. Об этом: Зеленский решил создать на Украине рынок «справедливых социальных услуг»

16:38 В МВД пояснили, почему в ходе пожара, который произошел в нелегальном доме престарелых в Харькове 21 января, оказалось так много жертв. Об этом президенту Зеленскому на совещании доложил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. «По прибытии спасателей на место пожара ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом… Огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами», — заявил силовик. На совещании еще раз подчеркивалось, что дом престарелых работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности и люди находились там нелегально. Об этом: МВД Украины объяснило, почему на пожаре в Харькове было так много жертв

16:55 Встреча политических советников «нормандской четверки», запланированная на 22 января, перенесена. По некоторым данным, перенос связан с происшествием на Украине, в результате которого погибли 15 постояльцев дома престарелых в Харькове. Подробности в материале: Встреча политсоветников в «нормандском формате» 22 января не состоится

17:03 Состояние четырех из пяти человек, пострадавших накануне во время пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове, удовлетворительное. Об этом сегодня, 22 января, на брифинге сообщил главный врач городской больницы №17, куда отправили пострадавших, Дмитрий Черепов. По его словам, четверо пострадавших находятся на лечении в отделении паллиативной помощи. «Жизням всех пострадавших ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, ведь фактически они содержались в частном хосписе, а теперь находятся в хосписе коммунальной формы собственности. Поэтому весь необходимый в их состоянии уход они получают. Мы нашли их родственников, и контакт полностью налажен», — заявил Черепов. Врач уточнил, что двое пострадавших — жители Харькова, один — из Харьковской области и еще один — из Донецкой. Черепов уточнил, что пятый пострадавший во время пожара сейчас находится на лечении в ожоговом центре больницы скорой и неотложной медицинской помощи. У него диагностировано около 20% ожогов тела, его состояние — стабильно тяжелое, подчеркнул врач. Читайте подробнее: В Харькове врачи рассказали о состоянии выживших на пожаре

17:44 И.о. главы Харькова Игорь Терехов. Фото: city.kharkov.ua

18:48 Телеграм-канал VESTI сообщает, что после пожара в доме престарелых в Харькове по всей Украине начались массовые проверки аналогичных социальных учреждений.

19:51 Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков пообещал не закрывать подпольные дома престарелых. «Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации», — сказал Зеленский.