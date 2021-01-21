Пекин, 21 января, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Китай торопится построить огромный изоляционный лагерь в провинции Хэбэй — недалеко от Пекина, который снова стал центром эпидемии COVID-19. Об этом 21 января сообщает CBS.

Gov.cn Палата интенсивной терапии в госпитале Уханя

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

В преддверии китайского Нового года власти страны планирует поместить десятки миллионов граждан под строгий карантин, пытаясь не допустить новой вспышки пандемии через год после первой волны.

Правительство планирует построить новый изоляционный центр на 437 тысяч квадратных метров в Шицзячжуан, городском округе в провинции Хэбэй КНР. Центр предназначен для людей, которые вступили в близкий контакт с зараженными COVID-19. Там они будут постоянно находиться под медицинским наблюдением для отслеживания первых симптомов заражения.

Власти попросили граждан избегать путешествий во время китайского Нового года. Любой, кто планирует вернуться в деревенскую местность из городов, будет должен предъявить отрицательный тест на COVID-19. Большая часть из 280 миллионов китайских рабочих планирует вернуться домой во время праздников.

Власти Китая также заявили о продлении обязательного наблюдательного периода для всех прибывающих в страну до 28 дней. Эти меры предприняли для предотвращения новый случаев заражения.

Напомним, что Китай усилил свою программу по вакцинации. 21 января в стране зарегистрировано более 15 миллионов вакцинаций.