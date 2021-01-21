Москва, 21 января, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Новый президент США Джозеф Байден, игнорирующий волю половины избирателей страны, рискует спровоцировать еще больший кризис и покинуть свой пост досрочно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Томас Коул. Путь империи. Крушение. 1836

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«России надо готовиться к экономическому и социальному краху американского государства», — заявил Миронов.

В американском обществе происходят необратимые изменения, поэтому противостояние в США будет только нарастать и неизбежно приведет страну к развалу, полагает парламентарий.

«В этой связи нам, как и всему миру, нужно готовиться к последствиям. Больше всего от американского краха пострадают страны, зависимые от США экономически», — рассуждает депутат.

Возможны негативные последствия от «шараханий США в попытке восстановить свое реноме мирового лидера», указал он.

«Байден уже пообещал, что США хотят лидировать «силой своего примера». На практике это всегда означает вмешательство во внутренние дела других стран», — отметил Миронов.