Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Массовая вакцинация населения от коронавируса должна оказать существенное позитивное влияние на нераспространение инфекции, считает заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Светлана Баннова.

Дарья Драй ИА REGNUM Заполнение анкеты перед вакцинацией

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По ее словам, у привитых вероятность повторного заражения коронавирусом будет маловероятна. Кроме того, снизится количество летальных случаев от COVID-19.

«Любая вакцинация, направленная против тяжелых инфекций, всегда идет очень положительно, с уменьшением процента заболеваемости как среди детского, так и взрослого населения», — отметила собеседница ИА REGNUM.

Также Светлана Баннова подчеркнула, что вакцинирования не стоит бояться даже тем, у кого есть хронические заболевания. Им, по мнению врача, прививка также необходима как и остальным людям, только перед тем, как ее поставить, стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

«В большинстве случаев должны прививаться все, вне зависимости от того, есть сопутствующие патологии или нет», — резюмировала собеседница агентства.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге идет полным ходом с января 2021 года. Сегодня, 21 января, в город на Неве поступило 62,5 тыс. новых доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Кроме того, в феврале ожидается поступление новой партии вакцины от научного центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона».

На сегодняшний день в Петербурге привито более 27 тыс. человек, открыта предварительная запись на вакцинацию.

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К вакцинации в настоящее время допускаются лица старше 18 лет. Как и при любой другой вакцине, противопоказано ее делать тем, у кого идет обострение хронических заболеваний и имеются иные противопоказания, а также беременным. Кроме того, не рекомендуется делать вакцину лицам, только что переболевшим коронавирусом, привиться им можно не ранее чем через полгода.

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