Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Граждане не скоро расстанутся с медицинскими масками, даже если они сделали прививку от COVID-19. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирины Чхинджерия, защитные антитела у человека вырабатываются лишь спустя три-четыре недели после того, как пройден второй этап вакцинации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в Петербурге

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Кроме того, по словам Чхинджерия, между первым и вторым этапом вакцинации предусмотрен перерыв в 21 день. Поэтому необходимо быть очень острожными во время и даже после вакцинации, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Это общее правило для любой прививки. Даже во время прививки от энцефалита мы всегда говорим, что необходимо воздержаться на месяц от посещения леса, чтобы не заразиться, пока формируется иммунитет», — пояснила Чхинджерия.

Вместе с тем чиновница отметила, что вакцинация от коронавируса рекомендована всем, кто не был инфицирован. В случае, если человек не знает, болел он или нет, перед прививкой стоит сдать анализ на наличие защитных антител.

«Это нужно даже для того, чтобы решить для самого себя, стоит ли прививаться. Если достаточно высокий титр, может быть в динамике за ним последить и, если сохраняется защитный титр, то, может быть, подождать с вакцинацией. Если нет защитных антител, то целесообразно сделать прививку», — сказала Чхинджерия.

Также она указала, что в настоящий момент в России действует постановление правительства, которое регламентирует ношение масок в общественных местах для всех без исключения.

«У человека на лбу не написано, привит он или не привит, защищен он или нет. Соблюдать масочный режим нужно до тех пор, пока будет действовать требования этого постановления», — резюмировала Ирина Чхинджерия.