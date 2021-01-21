Москва, 21 января, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Вакцину «Спутник V» начнут поставлять в Венгрию в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией», — сказал Дмитриев.

Ранее власти Венгрии одобрили использование вакцины «Спутник V» на своей территории.