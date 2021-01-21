Токио, 21 января, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает возможность повторного переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 21 января заявил президент МОК Томас Бах агентству Kyodo.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

«В настоящий момент нет причин полагать, что Игры не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио», — сказал Бах.

По его словам, нет никакого запасного плана, поэтому МОК намерен провести «безопасные и успешные Игры». При этом Бах не исключил возможности сокращения числа зрителей или проведения соревнований без них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член МОК Ричард Паунд заявил, что Олимпиада в Токио не будет отменены, но возможен вариант проведения соревнований без иностранных зрителей.