Москва, 21 января, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Новая коронавирусная инфекция является классическим примером вирусной инфекции, против которой изначально не было этиотропных, то есть направленных на сам вирус препаратов. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, именно поэтому единственным вариантом, который позволит контролировать инфекцию SARS-CoV-2 по аналогии с сезонными вирусными инфекциями, является, безусловно, вакцинация.

«Это классические законы эпидемиологии. Россия, как вы знаете, разработала три вакцины в отношении SARS-CoV-2. Кроме «Спутника V», созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи (это — первая вакцина в мире, которая была зарегистрирована), это вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор». И третья вакцина, документы по которой на регистрацию поступили буквально накануне, 20 января, разработанная центром имени Чумакова — «КовиВак».

Необходимо сказать, что созданные три вакцины — они отличаются друг от друга, но отличаются с точки зрения своего состава. В то же самое время опубликованные данные доклинических исследований, первой и второй фазы, убедительно показывают то, что эти вакцины обладают достаточной безопасностью и достаточной эффективностью. Поэтому, ещё раз повторюсь, без сомнения, вакцинация является важнейшим условием для того, чтобы SARS-CoV-2 находилась под контролем».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 20 января, в 85 регионах России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса. В общей сложности выявлено 3 655 839 носителей SARS-CoV-2.

Ранее главный микробиолог Минздрава РФ Роман Козлов призвал граждан не покупать антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимать их без назначения.

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