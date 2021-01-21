Джакарта, 21 января, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил, что поисково-спасательная операция на месте крушения лайнера Sriwijaya Air завершена, сообщает Detik.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета

«Сегодня мы завершаем поисково-спасательную операцию», — заявил министр транспорта Индонезии 21 января 2021 года.

Буди Карья Сумади выразил благодарность совместной команде за проведение поисков на месте крушения лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, в группе по идентификации жертв стихийных бедствий Индонезии заявили, что продолжают устанавливать личности погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air.