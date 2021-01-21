Москва, 21 января, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Правительство России выделит более 4,5 млрд рублей на поддержку предприятий пищевой промышленности. Об этом 21 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

Он заявил, что правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности и выделит свыше 4,5 млрд рублей регионам, «чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых».

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что данное решение является сбалансированным и не только поможет пищепрому, но также сдержит рост цен на готовую продукцию. Он попросил Минсельхоз «как можно скорее» заключить с регионами соглашение о предоставлении трансфертов.