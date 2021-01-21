Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Ленинградскую область поступило около 10 тыс. доз вакцины «Спутник V», созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Поступившая вакцина уже распределена по районам. Об этом 21 января сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

По ее словам, в регионе уже идет вакцинация населения. В первую очередь прививку получили люди из группы риска, прежде всего — медицинские работники, а также социальные работники, сотрудники образовательных учреждений, МВД и прочие группы населения.

«Уже получено и реализуется около десяти тысяч доз, вакцина распределена по районам, но доставка в Ленобласти несколько сложнее, чем в Санкт-Петербурге, есть отдаленные районы. Вакцина требует соблюдения определенных условий доставки, определены прививочные пункты в крупных медицинских учреждениях, где все условия будут соблюдаться», — пояснила она.

Лидия Буц также отметила, что на сегодняшний день в Ленобласти однократно привилось около двух тысяч человек, вторую часть прививки получили пока около 500 человек.