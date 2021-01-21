Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу пока воздерживается от прогнозов по развитию эпидемической ситуации в городе на Неве. В настоящий момент в Северной столице действительно наблюдается спад в распространении коронавируса, но об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 говорить пока рано.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Об этом 21 января сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чхинджерия уточнила, что подходит к концу третья календарная неделя 2021 года, и пока специалисты не могут установить, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с пандемией. Всё дело в том, что новогодние праздники до сих пор оказывают влияние на развитие эпидемиологического процесса: почти две недели дети и молодежь находились дома, не учились. Были длительные новогодние каникулы у взрослых.

«Вот это разобщение оказало влияние на эпидобстановку, — пояснила Ирина Чхиджерия. — На сегодняшний день мы, конечно, видим, что ежедневная регистрация немного ниже, чем в конце прошлого года».

По ее словам, если в конце 2020 года ежедневно регистрировалось более 3700 случаев заражения, то на сегодняшний день — немногим более 3000 случаев в сутки.

«Говорить о прогнозе, о том, что мы находимся в какой-то фазе снижения, пока преждевременно, — пояснила спикер. — Мы должны еще какое-то время, до конца января, поработать, поучиться и убедиться в том, что снижение уже достаточно стабильно».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 20 января Петербург вновь оказался на первом месте по суточной смертности от COVID-19 среди всех регионов России. Кроме того, Зафиксировано 3112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.