Москва, 21 января, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Сильный снегопад стал причиной объявления жёлтого уровня погодной опасности. Информация об этом опубликована в прогностической карте предупреждений для регионов ЦФО Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метель

Период предупреждения действует с 13:00 21 января до 11:00 22 января из-за снега и обледенения. Также до 12:00 23 января ожидается гололедица.

Похожая ситуация в Московской области, но снег и обледенение сохранятся в регионе до 13:00 22 января.

Отметим, что по данным на 12:46 в Москве наблюдаются серьёзные пробки.