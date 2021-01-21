Сретенск, Забайкальский край, 2 сентября, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Один из старейших городов Забайкальского края отмечает своё 330-летие. По этому случаю на главной площади города организована творческая программа об истории зарождения Забайкалья и Сретенска с выступлением детских коллективов, а также ансамбля «Забайкальские казаки». Отдельную программу подготовили пограничники. Также в рамках празднования состоялось традиционное шествие трудовых коллективов.

Правительство Забайкальского края Сретенск отмечает 330-летие

«В разные годы Сретенск был центром казачества, промышленности, крупным торговым городом. Задача краевого правительства, районной власти обеспечить городу прекрасное будущее, возможности для самореализации его жителей», — отметил глава Забайкалья Александр Осипов, поздравляя горожан с праздником.

Правительство Забайкальского края Глава Забайкалья Александр Осипов воздравляет Сретенск с днём города

То, что представляют собой сельские поселения Сретенского районаможно было увидеть на ярмарке «Хлебосольная».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье вошло в состав Российского государства только с середины XVII века. Осваивая загадочную Даурию (так называли земли за Байкалом), русские казаки продвигались на восток по «немирной земле на великой реке Шилке», где строили зимовья и остроги в удобных для обороны местах, которые служили им защитой от нападения недругов. Одним из первых статус города получил тогда Сретенск.

Правительство Забайкальского края Жители Сретенска

По приданию, своим названием Сретенск обязан часовне, освященной в день Сретения Господня. Здесь проходил знаменитый Царский тракт, где по этапу отправляли тысячи политических и уголовных заключенных на рудники Нерчинской каторги и в тюрьмы — Атакуй, Кадая, Кутомара, Горный Зерентуй, на Карийскую каторгу и Шилкинский завод.

На протяжении длительного времени город был казачьей станицей. Когда присоединили Амурский край к России, река Шилка стала первым путём сообщения. Так возникло торговое судоходство, а Сретенск стал торговым центром Забайкалья: грузы и товары перегружались на речные суда, идущие с Шилки на Амур. От Сретенска начинался великий водный путь к Тихому океану.

Основой бич небольших забайкальских городов еще с советских времён — безработица. В период дикого российского капитализма она получила второе дыхание. Как пишут на форумах в социальных сетях, сретенцы вынуждены покидать город из-за отсутствия работы, а оставшаяся местная маргинальная прослойка «проедает-пропивает последнее из уцелевшего уникального исторического наследия, разворовывает то, что «плохо лежит».

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