Саранск, , 12:38 — REGNUM В отношении бывшего управляющего Отделением — Национального Банка по Республике Мордовия Волго — Вятского главного управления Центрального банка РФ возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, в 2015 году в должности главы отделения банка подозреваемый получил взятку в размере 7 млн рублей от председателя Совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». За это нужно было отозвать предписания по итогам проверки, не привлекать за выявленные нарушения и не отзывать лицензию. Для создания видимости сделки был заключен договор купли-продажи акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене, на тот момент их стоимость оценивалась в 40 тыс. рублей.

В отношении взяткодателей также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Получатель взятки и взяткодатель задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Против еще одного взяткодателя расследуется дело о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и даче взятки. Он находится под домашним арестом.

Дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК МВД по Мордовии.

По данным газеты «Известия Мордовии», на момент преступления должность главы Совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» занимал депутат Госсобрания Мордовии Вячеслав Брыков, отделение нацбанка возглавлял Александр Тренькин.